Politie looft 7500 euro beloning uit voor gouden tip over overval op landhuis in Vierhouten

Ruimte voor maximaal 1200 natuurgra­ven in Elspeter­bos in Elspeet

29 september De capaciteit van de natuurbegraafplaats in Elspeet wordt bijna twee keer groter dan oorspronkelijk gepland. In het Elspeterbos is straks ruimte voor maximaal 1200 graven. Dat zijn er 500 meer dan in eerste instantie was afgesproken.