Politie Nunspeet zoekt insluiper

Wie heeft een manklopende vrouw gezien in Nunspeet?

15 september Een manklopende vrouw van een jaar of 40 is vrijdagmiddag in een woning aan de Harderwijkerweg in Nunspeet geweest, zonder dat zij daar wat te zoeken had. Daarom is de politie naar haar op zoek. Wie haar gezien heeft wordt verzocht de politie te bellen.