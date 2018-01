Politie onderzoekt bizarre rem- en inhaalactie op A28

video,,Het is zeker denkbaar dat hij of zij binnenkort een bezoekje aan de deur kan verwachten.’’ Politiewoordvoerder Simen Klok is duidelijk: de bizarre actie op de A28 bij Nunspeet van vorige week donderdag kan niet door de beugel. Nadat hij via de Stentor op de beelden werd gewezen, is de politie een onderzoek gestart.

De dashcambeelden vanuit een inhalende vrachtwagen liegen er niet om. Te zien is hoe de bestuurder van een zwarte Peugeot besluit twee vrachtwagens via de vluchtstrook in te halen. Vervolgens stuurt hij of zij de auto met een flinke ruk naar de linkerrijstrook en wordt de rem hard ingetrapt. Een aanrijding kan maar net voorkomen worden.

Lees ook Play Bizar: automobilist trapt vol op de rem na vreemde inhaalactie op A28 Lees meer

Kenteken

Ook woordvoerder Klok zag de beelden. ,,Ik heb het filmpje doorgestuurd aan collega’s. Zij zijn druk bezig met de zaak.’’ De eigenaar van de auto lijkt op het eerste oog makkelijk te achterhalen; het kenteken is duidelijk in beeld. ,,Maar daarmee weet je natuurlijk niet wie er gereden heeft’’, vult Klok aan.

Toch kan de eigenaar binnenkort waarschijnlijk wel een bezoekje van de politie verwachten. ,,Het is nog niet te zeggen of we dan een boete kunnen uitschrijven, maar hier lijkt me een stukje bewustwording wel op z’n plaats. En dat werkt het beste in een één-op-één-gesprek met de bestuurder.’’

Veel werk

De politie maakt volgens Klok ‘af en toe’ mee dat op basis van een video actie wordt ondernomen. ,,Maar vaak zit hier best veel werk in. Dan maken we wel afwegingen of dat het waard is.’’