Politie onderzoekt opvallende inbraak in Nunspeet na verzoek om speelgoed ‘voor het goede doel’: toeval of smoes?

Is het echt voor het goede doel? Of is het een smoes om bij de deur te komen en later te kunnen inbreken? De politie bekijkt in Nunspeet in elk geval de situatie waarbij een man langs de deur gaat en vraagt naar oud speelgoed ‘voor het goede doel’. Aanleiding is een inbraak bij een woning waar even daarvoor het speelgoed buiten voor de deur was gezet.