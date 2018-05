Politie vindt lichaam in bos bij Nunspeet

De politie heeft tijdens de zoektocht in het bos tussen Elspeet en Nunspeet naar de vermiste Ellen Hagenbeek (47) een lichaam aangetroffen. Het lichaam is gevonden na een tip. Dit heeft de politie zojuist bekend gemaakt.

Het lichaam is niet gevonden op de plek waar de zoekactie werd gehouden maar verderop in de omgeving. Inmiddels is de omgeving afgezet voor onderzoek . Of het lichaam van de vermiste Ellen Hagenbeek is, kan de politie nog niet bevestigen.

De familie van de vermiste Ellen Hagenbeek is sinds vrijdagmorgen samen met de politie en professionals van Defensie het bos langs de Elspeterweg in Nunspeet op zoek naar de Nunspeetse vrouw.

Met een man of vijftig werd gezocht naar een taal of teken van Ellen Hagenbeek. De familie wordt bij deze zoekactie bijgestaan door de politie. Maar ook door een searchteam van Defensie. Dit team is opgericht na de burger-zoekacties naar Anne Faber, vorig najaar.

Zonder jas en tas