Pompbediende Andries (57) jaagt met emmer water overvaller de deur uit in Nunspeet

Het is dinsdagmiddag half twee. Andries (die niet met zijn achternaam in de publiciteit wil) meldt zich ‘gewoon’ voor zijn volgende dienst bij het BP-tankstation aan de F.A. Molijnlaan in Nunspeet. Nou ja, vandaag is er niet veel gewoon. Andries heeft vannacht geen oog dicht gedaan na de overval. En hij is nog maar net ingelogd in zijn kassa, of een agente meldt zich om de camerabeelden te bekijken. Ook de baas komt even langs, met een bos bloemen voor Andries.