Publiek geniet van Bereden Politie

UPDATE 'Zwart plastic tasje' in Elburg blijkt konijn, maar waar is het baasje?

21 juni Een zwart-wit gekleurd konijn zat noodgedwongen sla en gras te eten op het politiebureau in Nunspeet. Agenten zagen het beestje afgelopen nacht lopen over de Nunspeterweg in Elburg en namen het diertje mee naar het politiebureau. Van wie is het gevonden konijntje?