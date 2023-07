Regenbuien, maar soms ook zon in Nunspeet vandaag

Ermelo wil ‘circa 100 asielzoe­kers’ opvangen, voor een periode van vijf jaar: ‘Geheel in lijn met spreidings­wet’

Na een maandenlange discussie zijn er dan eindelijk spijkers met koppen geslagen. De gemeente Ermelo is van plan om ‘circa honderd asielzoekers’ op te vangen. Dat aantal is volgens de meerderheid van de raadsfracties geheel in lijn met de landelijke spreidingswet, waar momenteel aan wordt gesleuteld in Den Haag.