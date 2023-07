Regenbuien, maar soms ook zon in Nunspeet vandaag

‘Nunspeetse’mensensmokkelaar Mohammad H. zit jarenlange celstraf uit in Irak

Mohammad H. (44) was, zegt het OM, in 2017 betrokken bij mensenhandel vanuit Nunspeet naar Engeland. De verdachte zit echter in Irak een straf uit van 2x15 jaar vanwege betrokkenheid bij drugshandel. In poging de strafzaak in Nederland niet oneindig te laten voortslepen gaan het OM en de verdediging proberen zogeheten procesafspraken te maken.