Rein Lotterman uit Nunspeet is al een leven lang wild van klederdracht

Klanten lyrisch op beoorde­lings­si­te, awards voor Thermen Bussloo en Borkehof in Holten

11 januari Verschillende accommodaties in de regio mogen de prijzenkast uitbreiden met een gouden Zoover Award, die donderdag in de Jaarbeurs in Utrecht werden uitgereikt. De prijs is gebaseerd op reviews die vakantiegangers in 2018 op beoordelingssite Zoover.nl schreven. Dat waren er vorig jaar zo’n 250.000.