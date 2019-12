Restaurant Joris in Nunspeet viert jubileumfeest, maar toekomst blijft nog ongewis

Twee aanvragen voor vuurwerk­vrije zone in Nunspeet

4 december Er zijn bij de gemeente Nunspeet twee aanvragen binnengekomen voor vuurwerkvrije zones. Het gaat om de Papaverweg en de Veluwse Heuvel. Of er op deze plekken ook daadwerkelijk niet wordt geknald tijdens de jaarwisseling, is overigens nog de vraag. In Harderwijk is één aanvraag ingediend.