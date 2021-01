Restaurant Joris in Nunspeet vindt nieuw pand en maakt einde aan alle onzekerheid

Organisato­ren van evenemen­ten op de Veluwe willen dat in de zomer van 2021 alles wèl doorgaat

6 januari Organisatoren van evenementen op de Veluwe gaan ervan uit dat hun evenement deze zomer doorgaat, dus ze zijn begonnen met de voorbereidingen. Desnoods in afgeslankte vorm, maar Aaltjesdagen Harderwijk, Jazz Comes To Town Epe, Fête de la Musique in Ermelo en andere evenementen willen het liefst dat alles doorgaat.