Rijkswaterstaat helpt misverstand uit wereld: Er verdwijnen geen rustplekken voor chauffeurs langs A28

Surfoever Hoge Bijssel in Hulshorst krijgt een ‘proef­strand­je’

14 augustus Bij Surfoever Hoge Bijssel, aan het Veluwemeer in Hulshorst, wordt komende winter een openbaar strand aangelegd. Het gaat in eerste instantie om een proef, zo laat de gemeente Nunspeet weten. ,,We willen kijken of het aanslaat en het voorziet in een behoefte.’’