Rijstrook dicht na ongeluk op A28 bij ‘t Harde, vertraging richting Amersfoort ruim een half uur

Koningin Máxima die op je gips schrijft, Marilynn (12) uit Elspeet krijgt het voor elkaar

10 mei Je arm in het gips, geen pretje. Maar voor de 12-jarige Marilynn van den Broek uit Elspeet is het nu een stuk minder vervelend. Ze kan namelijk aan iedereen laten zien wie er op geschreven heeft: koningin Máxima in hoogsteigen persoon. ,,Ik hoopte dat ze het zou doen, ik had speciaal een stift meegenomen.”