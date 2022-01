Rol als burgemeester van Nunspeet botste steeds vaker met zijn geloofsovertuigingen: ‘We zagen zijn worsteling’

Deze Veluwse burgemees­ter blijkt zélf niet gevacci­neerd, maar roept zijn inwoners op het wel te doen

Burgemeester Breunis van de Weerd (SGP) van Nunspeet riep vanwege het hoge aantal besmettingen in zijn gemeente in een brief burgers op om zich te laten vaccineren. Maar wat blijkt nu? Zelf kiest hij ervoor níet gevaccineerd te worden. Hoe rijmt dat met deze oproep?

6 september