Röling opent ‘Vrouwen uit de Kunst!’ in Nunspeet

De bekende kunstenares Marte Röling opent vrijdag 1 september een nieuwe tentoonstelling in het Noord-Veluws Museum in Nunspeet. Vanaf dan is werk te zien van zestien vrouwelijke kunstenaars op de Veluwe onder de titel ‘Vrouwen uit de Kunst!’

Vanaf 1880 komen er veel kunstenaars naar het noorden van de Veluwe. In eerste instantie lijken het alleen mannelijke kunstenaars te zijn, maar ook vrouwelijke kunstenaars trekken naar deze omgeving om te schilderen. Het is een periode waarin steeds meer vrouwen het penseel ter hand nemen om als kunstenaar te leven. In die tijd zijn er ruim vijftig vrouwen voor kortere of langere tijd op de Noordwest-Veluwe werkzaam geweest, laat het museum weten. Over het leven en werk van veel vrouwelijke kunstenaars is nog weinig bekend. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen.

Handweverij

In de tentoonstelling worden diverse kunstwerken gepresenteerd, van onder meer Hedwig Kleintjes-van Osselen uit Heerde en Jo Koster, enige tijd woonachtig in Hattem. Ook Kitty van der Mijll Dekker mag niet ontbreken. Zij vestigde haar handweverij ‘De Wipstrik’ in Nunspeet. In het dorp is ook een straat naar de textielkunstenares vernoemd: Van der Mijll Dekkerhof.

Bruikleen