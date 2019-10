Ruim een uur vertraging op A28 van Zwolle naar Amersfoort door ongeluk

Wildaanrij­din­gen scherp gedaald op ‘hotspot’ N310 tussen Elspeet en Nunspeet

19 oktober Het aantal wildaanrijdingen op de N310 tussen Nunspeet en Elspeet is de laatste twee jaar fors gedaald. Op de provinciale weg vonden in 2018 in totaal 27 botsingen plaats, bijna twee derde minder dan een jaar eerder (69). In 2019 zijn tot dusver 28 wildaanrijdingen gemeld op de N310.