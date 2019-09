Ruimte voor maximaal 1200 natuurgraven in Elspeterbos in Elspeet

Tegenstan­ders van vaccineren gaan langs GGD-prikposten in Gelderland: ‘We zijn roepende in de woestijn’

9:50 Kees Faasse trekt het land door om te protesteren tegen vaccinaties. Deze week dook hij op bij inentingsacties in Harderwijk, Twello en Nunspeet. Zijn boodschap is: vaccineren is levensgevaarlijk. Raadsleden in Harderwijk spreken er schande van. ‘Hij beïnvloedt de volksgezondheid’, is de kritiek. De Stentor volgde Faasse een dag.