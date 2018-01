Ruiten ingegooid bij basisscholen in Nunspeet

Vermiste Emma (8) duikt op bij Nestlé-fabriek: 'Ze had zo'n zin in chocolade'

29 januari Het klinkt als een verhaal uit een kinderboek: een 8-jarig meisje dat op haar driewieler wegfietst van huis richting de Nestlé-fabriek, omdat ze zo’n zin heeft in chocolade. Maar voor de ouders van Emma uit Nunspeet leek dit afgelopen woensdag meer op een nachtmerrie. Bijna een uur lang ontbrak ieder spoor van hun dochter, die het syndroom van Down heeft. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen.’’