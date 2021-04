Sander (37) wil progressieve krachten in Nunspeet bundelen. ‘Anders wordt het een gezapige bedoening’

Hij is zelf lid van GroenLinks en sinds de verkiezingen van 2018 is hij burgerraadslid voor de samenwerkende partijen PvdA en GroenLinks. In die functie versterkt hij de eenmansfractie van André Timmerman, maar hij heeft zelf geen stemrecht in de raad. En dat terwijl de PvdA eerder met twee zetels in een nog kleine gemeenteraad en een wethouder een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar dat is inmiddels een halve eeuw geleden.