Schaapsherdershond teruggevonden na massale zoekactie

Hond Joss, een zwart-witte Bordercollie zette het gistermiddag in paniek op een lopen toen er mensen uit hun auto's stapten en met tien drones tegelijk over de hei gingen vliegen. Joss bleef spoorloos. Via een app en via Facebook werden mensen opgeroepen om mee te helpen zoeken. En dat werd massaal gedaan ook, in totaal gingen 75 mensen uit Elspeet, van de omliggende campings en ruiters van de manege op zoek naar het hondje. Dat werd nog trillend en bevend onder een woontrailer in Elspeet gevonden.