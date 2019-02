Schaapskooi Elspeet met keurmerk veilig voor iedereen

VideoTer bescherming van de gezondheid van de eigen lammeren en schapen, maar ook van die van bezoekers zijn bij de schaapskudde in Elspeet verschillende maatregelen genomen. Daardoor heeft de eigenaar een keurmerk Zoönosen ontvangen, want het risico op overdragen van ziektes is zeer beperkt. ,,De schaapskooi is veilig te bezoeken.”

Terwijl de 176 schapen tevreden hooi aan het eten zijn in de schaapskooi in Elspeet, wordt er op de deur van het gebouw donderdagmorgen een bordje gemonteerd. ‘Zoönosen- verantwoord bedrijf’, staat er met grote letters op. De risico’s op het overbrengen van ziektes van dieren op mensen, zoals Q-koorts, is hier tot een minimum beperkt. ,,Hier zijn we heel blij mee, want het is echt belangrijk”, aldus schaapherder Daphne van Zomeren.

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn. Bij schapen kan het bijvoorbeeld gaan om Q-koorts. ,,Vooral in de lammerperiode, tijdens de bevallingen, komen er veel bacteriën vrij. Die kunnen bijvoorbeeld met schoeisel worden overgebracht op mensen. Als schaapskooi hebben we een publieke functie, dus we willen het hier veilig hebben voor iedereen. Dat komt ook omdat mensen vaak niet weten van de risico’s”, zegt Van Zomeren.

Met name zwangere vrouwen, ouderen, kinderen en verzwakte volwassenen zijn eerder vatbaar voor infecties van drachtige schapen of juist lammetjes. ,,Daarom is de kooi ook niet toegankelijk tijdens deze periode. Als de lammetjes een paar dagen oud zijn, mogen ze wel geaaid worden”, zegt Van Zomeren.

Preventie

Juist bij de schaapskooi in Elspeet is er kans op het overbrengen van ziektes van dieren op mensen. ,,We zitten hier bijna in het midden van het dorp. Veel mensen komen even kijken, er is veel aanloop. Dan is een grotere preventieve waarde heel belangrijk.”

En dus zijn er maatregelen genomen. Samen met de gespecialiseerde dierenartsen is een programma opgezet. Het gaat dan om procedures die nodig zijn om de dieren gezond te houden en te voorkomen dat er besmettingen van buiten plaatsvinden. Inmiddels is aan de eisen gedaan van de Gezondheidsdienst en heeft het keurmerk Zoönosen een mooi plekje gekregen. ,,Het is voor één jaar geldig. Het is niet verplicht voor schaapskooien, maar wij hebben het dus gedaan op eigen initiatief.”

De maatregelen hebben gezorgd voor een aanpassing van de werkmethodes. Van Zomeren noemt een aantal voorbeelden: ,,Tijdens het lammeren zorgen we er nu bijvoorbeeld voor dat iedereen die hier werkt de werkkleding ook hier laat. Daarnaast komt er een ontsmettingsbak te staan, om de bacteriën die vrijkomen zo min mogelijk te verspreiden.”

Schaapskooi 2.0

Bezoekers zelf kunnen ook meewerken. Bijvoorbeeld door geen mest mee te nemen via schoenen of kinderwagens van en naar de kooi. Eten en drinken bij de schapen is verboden en wie de beesten wil aaien kan het beste de handen na afloop wassen. Jan van Unen, voorzitter van de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN): ,,Het is een beetje schaapskooi 2.0. Voor ons is het belangrijk om de regels nu niet alleen op te schrijven, maar natuurlijk ook uit te voeren”, zegt hij namens de organisatie die eigenaar is van de kudde.

Belangrijke vraag is natuurlijk of de schaapskooi veilig te bezoeken is. Daar zeggen alle aanwezigen deze morgen volmondig ‘ja’ op. Herder van Zomeren: ,,Wij wilden dit keurmerk graag zelf. Het is zeker niet om mensen nu een angst aan te praten. We proberen ze juist duidelijk te maken wat we doen en waarom. Hopelijk zorgt dat voor begrip. Onveilig is het niet. Want als er geen ziekte is, kan er ook niets gebeuren.”

Niet alleen voor de bezoekers zijn er voordelen; ook de kudde zelf heeft er baat bij. ,,De schapen worden er zelf ook gezonder van. Iemand die schapen heeft en hier komt kijken met bijvoorbeeld wat mest onder de schoenen kan geen bacteriën meer overdragen. Dus het werpt zeker zijn vruchten af”, vindt Van Zomeren.

Drukte verwacht in de kooi De uitreiking van het keurmerk Zoönosen komt precies op tijd, want de lammertijd begint eerdaags. Herder Daphne van Zomeren: ,,We verwachten de eerste lammetjes dit weekend, waarschijnlijk zondag. Er zijn 93 schapen drachtig. Uit de scans die we hebben laten uitvoeren is gebleken dat er meerdere tweelingen zijn, dus we verwachten ruim honderd lammetjes.” Tijdens deze periode, tot circa 24 maart, is het niet mogelijk in de kooi te gaan bezoekers. Bezoekers kunnen wel buiten wat lammetjes aaien. De jaarlijkse lammetjesdag in Elspeet vindt zaterdag 6 april plaats.