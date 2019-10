Schaapskudde Elspeet maakt einde aan verwarring en plaatst nieuw informatiepaneel

Tientallen kilometers file rondom knooppunt Hoevelaken vanwege boerenpro­test

8:36 De snelwegen in Oost-Nederland slibden vanmorgen al vroeg dicht. Vanwege de boeren die onderweg zijn naar het RIVM in Bilthoven en het Binnenhof in Den Haag ontstond al heel vroeg lange file's op de A1, A6 en A28.