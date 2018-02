Schaapskudde Elspeet-Vierhouten verwelkomt drieling

videoEr stonden dinsdagmiddag 56 krijtstreepjes op de deur van de schaapskooi in Elspeet. Die verwijzen naar het aantal lammetjes dat is geboren. Er zit ook een drieling bij. ,,Dat is best bijzonder bij dit ras, het Veluws heideschaap'', weet herder Daphne van Zomeren.

Ze verwacht de komende tijd nog meer lammetjes, want er waren in totaal tachtig schapen drachtig. Van Zomeren is momenteel niet te benijden. Als herder van de Schaapskudde Elspeet-Vierhouten is ze dagelijks van 6.00 uur tot 23.00 uur in touw. Het is lammertijd en als enige betaalde kracht komt het werk dan al snel op haar aan.

Extra vrijwilligers

Omdat het leven ook voor haar uit meer bestaat dan werken, is ze hard op zoek gegaan naar extra vrijwilligers. Met succes. Ze plaatste twee oproepen. Er reageerden acht mensen. Onder wie de Australische Sophie. Zij is vanwege de liefde in Nederland neergestreken en is twee dagen per week bij de schaapskooi actief.

Bucketlist

Op zondag werkt ze samen met Rianne Biersteker (28). De Nunspeetse is niet ziek. Toch heeft ze een bucketlist. Daarop staat ook dat ze een dier geboren wilde zien worden. Dat punt kon ze vorige week afvinken. ,,Heel cool'', blikt ze terug. ,,Het schaapje was er binnen tien minuten en nog superklein. Weet je wat het allermooiste was? Dat het een zwart ooilammetje was. Anders dan anders dus. En dat ben ik ook. Vriendinnen vroegen mij bijvoorbeeld waarom ik in vredesnaam als vrijwilliger bij de schaapskooi aan de slag ging. Nou, gewoon omdat ik het leuk en mooi vind.''