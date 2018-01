Schaapskudde Elspeet-Vierhouten verwelkomt eerste lammetje

Burgemeester Nunspeet sluit woning na vondst hennepkwekerij

12 januari Burgemeester Breunis van de Weerd heeft besloten een woning aan de Nijverheidsweg in Nunspeet vanaf donderdag voor een periode van drie maanden te sluiten. Aanleiding voor dit besluit is dat de politie maandagochtend een hennepkwekerij met 533 planten aantrof in dit pand. De aanwezige verdachte werd direct overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn.