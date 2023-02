Scholieren noodgedwongen met touringencar naar Nunspeetse basisschool: ‘Voor hem is het te druk’

‘Amsterdam­se toestanden’ op de Veluwe door bezuinigin­gen op toerisme? ‘Je gooit kind met badwater weg’

Méér drukte op toch al razend drukke hotspots. Dat is wat de Veluwe staat te wachten als de provincie besluit de ‘forse bezuinigingen’ op toerisme door te zetten. Daarvoor waarschuwt Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. ,,Onze ambitie om de drukte meer te spreiden - zowel fysiek als in tijd - komt daardoor in gevaar.’’

1 februari