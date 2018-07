Schuilhut in Hulshorst van monumentenlijst

Het zat er al een tijdje aan te komen: een Rijksmonument in de gemeente Nunspeet is van de landelijke monumentenlijst geschrapt. Het bouwsel is na een verwoestende brand in maart 2012 nooit meer 'de oude' geworden.

De schuilhut in Hulshorst, ook wel schildershut genoemd, is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap definitief geschrapt als Rijksmonument.

In 2012 brandde de schildershut volledig af. Tegenwoordig staat ter plaatse nog slechts een onderdeel van de oorspronkelijke waterpomp. Voor het ministerie is dat onvoldoende om de monumentale status te handhaven. De gemeente Nunspeet kan tegen het besluit van het ministerie in beroep gaan, maar B en W zien daarin geen heil.

Vlammen

In maart 2012 ging de schuilhut, die stamde uit 1920, in vlammen op. De bewoner van het pand was elders de hond aan het uitlaten toen de brand ontstond. Voor de brandweer viel er bij aankomst weinig meer te redden, omdat het pand zowel van binnen als van buiten uit hout was opgetrokken en een rieten kap droeg. Het vuur greep razendsnel en vernietigend om zich heen.