SGP Nunspeet hekelt vertraging verbouwing brandweerkazerne

11:00 Al veertig jaar staat haar natuurrubriek onafgebroken in de Libelle. Marjolein Bastin (75) maakte in haar leven zo'n vijfduizend tekeningen, schat ze in. In het Noord-Veluws Museum zijn er vanaf zaterdag 120 te zien, plus nog eens veertig van Vera de Muis. 'Tekenen is ademen' is niet zomaar de titel van de expositie; het is haar levensmotto. ,,Stoppen is moeilijker dan doorgaan."