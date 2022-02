SGP wil meer aandacht voor aanrijtijden hulpdiensten in Nunspeet

Video Langlauf­ster Bruna Moura uit Nunspeet mist Olympische Spelen door tragisch ongeval in Italiaanse Alpen

Met een ernstig ongeval is voor de Braziliaanse langlaufster Bruna Moura de weg naar de Olympische Spelen in Peking tot een abrupt einde gekomen. De in Nunspeet woonachtige sportvrouw was met een taxibusje onderweg vanuit Noord-Italië naar het vliegveld van München toen het busje in de Alpen op een tankauto knalde.

30 januari