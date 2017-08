Slagwerkensemble Elspeet pakt pauk



het Slagwerkensemble van het Elspeets Fanfare Korps heeft tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade maar liefst 95,90 punten bij elkaar geslagen. Het was in het theater in Heerlen de hoogste score van de dag, en dat betekent op het WMC de uitreiking van een miniatuur-pauk. Daarover was de band zeer verheugd. Maar de behaalde score is niet voldoende voor de wereldtitel.