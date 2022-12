Sluiting koophuis dreigt voor bewoner Elspeet die zwaar illegaal vuurwerk in huis had

Geen huisbezoek­je meer voor jubileren­de echtparen in Nunspeet, het zijn er gewoon te veel

Het aantal 50-jarige huwelijken loopt flink op in de gemeente Nunspeet. In de afgelopen drie maanden zijn het er al 33. Een normaal huisbezoek van de burgemeester zit er niet in, want het zijn er gewoon te veel. Wel is een alternatief bedacht om de jubilea toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

