Sneak previews in Veluvine Nunspeet

Met een avond vol sneak previews opent Veluvine in Nunspeet het nieuwe culturele seizoen. De previewavond is op 12 september.

In een tijdsbestek van circa anderhalf uur kunnen bezoekers proeven van de culturele gerechten die dit seizoen in Nunspeet worden opgediend. Er zijn diverse amateur- en professionele optredens en gesprekken met de makers van grote theaterproducties.

Gratis

De preview-bijeenkomst begint om 20.15 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen. Kaarten voor de voorstellingen in het nieuwe seizoen zijn aan de kassa van Veluvine of online te koop.

Voorstellingen in het nieuwe programma zijn sinds afgelopen mei in de verkoop. De voorverkoop toont aan dat populaire voorstellingen van bijvoorbeeld cabaretier Richard Groenendijk (op 11 april 2019) en de blues show van Johan Derksen (op 27 oktober 2018) in trek zijn bij het publiek.

Ook kaarten voor internationale producties zoals de Ierse kerst dansshow van Rhythm of the Dance (op 6 december) en het Zwanenmeer van het Royal Moscow Ballet (op 16 maart 2019) vinden al gretig aftrek.

