Snelwegfietser op A28 bij Nunspeet krijgt boete

Succes vrouwen­voet­bal stelt Veluwse clubs voor dilemma: wel of niet gemengd voetballen

18 september Het succes van de Oranje Leeuwinnen straalt af op de vele amateurclubs in de regio. Meisjesvoetbal is onmiskenbaar in opkomst. Maar het stelt de clubs soms ook voor een dilemma: wel of niet met de jongens meespelen? Een rondje langs de velden.