Spinselmot pakt Nunspeet in (maar niet iedereen is blij met dat cadeau)

Die hebben in totaal zes bomen veroverd in de woonwijk. Dat levert fraaie plaatjes op. Een soort winterlandschap in de lente. Maar de bewoners is het een doorn in het oog. Het krioelt immers van de motten voor hun deur. Soms zelfs letterlijk. Niet alleen een vies gezicht, ook een griezelig idee. ,,Ja, je zult begrijpen dat het bij ons aardig begint te jeuken als je dit ziet'', zegt Gerbert Eikenaar als hij op de motten wijst die op de banden zitten van de onder de carport geparkeerde fietsen.