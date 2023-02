Splinternieuwe woning in Nunspeet twee weken na oplevering in brand

Jop (35) uit Zutphen zit in het Nederland­se reddings­team in Turkije: ‘Het geeft veel voldoening’

Jop Heinen (35) uit Zutphen is in het dagelijks leven woordvoerder van de politie Oost-Nederland, maar nu maakt hij deel uit het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR, dat vanaf vandaag tien dagen lang reddingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied gaat uitvoeren.

7 februari