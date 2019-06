Sportcomplex De Wiltsangh in Nunspeet in 2021 klaar

Nog voor het einde van het jaar moet worden begonnen met de bouw van het nieuwe sportcentrum De Wiltsangh in Nunspeet. Het sportcomplex, waarin onder meer een zwembad en een sporthal worden gevestigd, moet in het tweede kwartaal van 2021 klaar zijn voor gebruik.

Een soap die zich al bijna een decennium voort blijft slepen, nadert zijn einde. Al in 2009 werd in het gemeentehuis van Nunspeet voorzichtig nagedacht over het vernieuwen dan wel vervangen van het bestaande Sport- en Recreatiecentrum De Brake, aan de Oosteinderweg. Het bleek echter lastig alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. In 2015 lag er een uitgewerkt plan om De Brake volledig te renoveren. Op het laatste moment werd dat echter aan de kant geschoven. De politiek verzette de bakens en koos voor nieuwbouw.

Het betekende wel dat de tijd steeds meer begon te dringen. Zwembad De Brake loopt namelijk op z'n laatste benen. ,,Het complex is in 1974 gebouwd en is gewoon op'', zei wethouder Mark van de Bunte afgelopen november in deze krant.

De afgelopen twee jaar lukte het de Nunspeetse politiek uiteindelijk toch om spijkers met koppen te slaan. Er werd door de gemeenteraad gekozen voor een compleet nieuw multifunctioneel complex. Dat moet een plekje krijgen op sportpark De Wiltsangh, aan de oostzijde van het dorp.

Alles erop en eraan

Gisteravond is het ontwerp voor het nieuw complex gepresenteerd aan de gemeenteraad van Nunspeet en het publiek. Er wordt een volwaardig zwembad gerealiseerd met alles erop en eraan. Dat krijgt een ruim recreatiebassin met twee grote glijbanen - waaronder een bandenglijbaan - een wedstrijdbad en een doelgroepenbad met verstelbare bodem. Maar ook een waterspeeltuin voor de kleintjes en een whirlpool. Verder wordt in het complex ruimte gemaakt voor zowel een gymzaal als een turnhal en wordt een sportcafé gerealiseerd.

De architect heeft als plan de Veluwse natuur zoveel mogelijk te verwerken in het ontwerp. Dat komt onder meer tot uiting in de kleurenkeuzes en tegelpatronen in het nieuwe zwembad. Ook wordt geopperd om in het peuterbadje speeltoestellen te plaatsen die gemodelleerd zijn naar dieren die veel voorkomen op de Veluwe, zoals herten en wilde zwijnen.

De gemeenteraad is positief over het ontwerp, zo bleek gisteravond. Er is een kans dat er nog wordt gesteggeld over een aantal kleine details, maar geen enkele fractie heeft de intentie om dwars te gaan liggen. Na de zomer moeten de partijen een klap geven op het plan. Als dat is gebeurd, kan de schop tegen het einde van het jaar de grond in.

Groen licht

Er wordt ruim 19 miljoen euro uitgetrokken voor het project. ,,Dat bedrag is de laatste jaren snel opgelopen'', weet wethouder Van de Bunte. ,,Aanvankelijk hielden we rekening met een investering van zo'n 17 miljoen euro. Maar de bouwkosten worden steeds hoger. Daar kunnen wij verder weinig aan doen: dat is de markt. Maar daardoor is het wel zaak om door te pakken. Ik ben dan ook blij dat er nu een ontwerp ligt waarmee we uit de voeten kunnen. Al is het natuurlijk nog wel even wachten op groen licht van de gemeenteraad.‘’

Volledig scherm Een impressie van het nieuwe sportcomplex, van binnen en van buiten. © Gemeente Nunspeet