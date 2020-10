Stakingen bij GPS in Nunspeet van de baan, FNV blij met ‘kleine stap’ vooruit

Video Personeel kippen­slach­te­rij Nunspeet in actie: ‘Wij werken zo hard dat alles pijn doet’

9 september Onrust bij kippenslachterij GPS in Nunspeet. Een groot deel van de dik 300 medewerkers eist, daarin gesteund door vakbond FNV, betere arbeidsomstandigheden. Volgens hen is de werkdruk te hoog, worden te veel overuren gemaakt, is er onveiligheid op de werkvloer en worden goede collega’s vervangen door goedkopere Polen en Roemenen. Werkneemster Ildi Milak: ,,Wij werken zo hard dat alles pijn doet, we worden ziek van de gang van zaken, er moet nu echt iets veranderen.’’