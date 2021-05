Starter vist achter het net in peperdure nieuwbouwwijk Elspeet: ‘Dat was niet de afspraak’

Te weinig voedsel in Zandenplas bij Nunspeet voor vissen, daarom worden ze verhuisd

3 mei De doodsoorzaak van de vissen die de afgelopen weken zijn gevonden in de Zandenplas bij Nunspeet is boven water. Na onderzoek is nu de oorzaak van de sterfte in het zwemwater duidelijk: de vissen zijn doodgegaan omdat er te weinig voedsel voor ze is. De levende diertjes die er nu nog rondzwemmen, worden waarschijnlijk later deze week nog gevangen en verhuisd.