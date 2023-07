Stella aast op medewerkers van failliet VanMoof: ‘We zouden gek zijn als we dat niet zouden doen’

Verdachte van mishande­ling aangehou­den bij politieac­tie Van der Valk-ho­tel Harderwijk

Een flink aantal politieagenten in kogelwerende vesten was vrijdagavond aanwezig op de parkeerplaats van het Van der Valk-hotel in Harderwijk. Volgens een politiewoordvoerder is er een persoon aangehouden die verdacht wordt van mishandeling en bedreiging.