Stella in Nunspeet plaatst airco’s in zeecontainers vol accu’s

Vorige week toonde de Stentor aan dat volgens de gemeente Nunspeet nog altijd ‘enkele tienduizenden accu’s’ liggen opgeslagen in zeecontainers die worden gekoeld met tuinslangen. De noodopslag is een jaar geleden opgetuigd na een verwoestende brand in één van de opslaglocaties van het bedrijf in Nunspeet. Omwonenden maken zich intussen grote zorgen over een nieuwe brand in de tijdelijke opslag.

‘Geen verband’

Volgens Stella heeft het plaatsen van de airco’s niets te maken met de recente publiciteit. ,,Dit stond al weken op de planning”, beweert directeur Wilco van de Kamp. Hij voegt toe dat de airco’s ‘eind vorige week’ of ‘begin deze week’ zijn gemonteerd.

Even later komt zijn compagnon Daan van Renselaar met een ander verhaal: ,,Dat klopt niet. De airco’s zijn twee maanden geleden besteld en zijn sinds ongeveer twee weken operationeel.” De airco’s zijn twee maanden geleden besteld en zijn sinds ongeveer twee weken operationeel.” Toen deze krant eind vorige week contact had met Stella voorafgaand aan de publicatie over de duizenden accu’s in zeecontainers werd nog met geen woord gerept over airconditioning. ,,Dat ik dat niet heb benoemd is een fout van mij.”

Advies

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft Stella al eerder geadviseerd om de temperatuur in de containers goed in de gaten te houden en waar nodig extra maatregelen te nemen. Dat heeft het bedrijf nu gedaan. Daarbij heeft de VNOG Stella overigens niet gewezen op concrete maatregelen zoals het aanbrengen van airco’s. Eerder liet de veiligheidsregio weten dat het risico van de noodopslag op dit moment ‘aanvaardbaar’ is.