Stella moet zelf zorgen voor verwijderen restant accu's

Stella Fietsen moet zelf zorgen voor de verwijdering van de resten van de verbrande accu's bij de brand in Nunspeet. ,,Dat is geen zaak voor de brandweer", zegt Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Volgens de woordvoerder was de brandweer niet overvallen door de aanwezigheid van de partij accu's in het pand aan de Hullerweg. ,,We wisten dat het om een groothandel in elektrische fietsen ging. Dan weet je dat je met accu's te maken krijgt. Maar uiteindelijk niet dat het er zóveel waren".

Ontruiming

De accu's waren geen reden om direct bezorgd te zijn voor de volksgezondheid. ,,Nadat er veel meldingen kwamen van mensen met prikkende ogen en met de kennis dat er giftige stoffen in accu's zitten is besloten op te schalen en uit voorzorg tot ontruiming over te gaan. Zeker toen later op de avond de accu's met kranen werden opgepakt, waardoor ze tot ontbranding konden komen."

De accu's werden door de brandweer ondergedompeld in bakken met een speciaal mengsel met water. Daar moeten ze in opdracht van Stella door een gespecialiseerd bedrijf uit gehaald worden. ,,Voor ons is het afgedaan, tenzij de accu's weer gaan smeulen, want ondanks de onderdompeling blijven ze lang warm".

Onderzoek naar oorzaak

Volgens de woordvoerder was het een van de ingrijpendste operaties van de afgelopen jaren. ,,Neem alleen al de tijd dat we er mee bezig zijn geweest van voor drie uur 's middags tot twee uur 's nachts en dat met tachtig man."