Stiefvader en docent bekent ontucht met 13-jarig meisje in Putten en Nunspeet

Hij was docent en een tijd stiefvader van het meisje met wie hij een aantal jaren ontucht pleegde. Onder meer in Putten en in Nunspeet. Het misbruik begon toen ze 13 jaar was, dat was eind december 2014. In augustus 2018 werd aangifte gedaan door de moeder.

De verdachte, een inmiddels 33-jarige man uit Nunspeet, had eerst een relatie met de moeder van het meisje gehad. Hij kwam bij hen inwonen en werd, naar eigen zeggen, verliefd op de dochter. De dochter bleek een kwetsbaar meisje dat in haar leven al het nodige had meegemaakt. ,,Hij was de enige die ik toen kon vertrouwen”, vertelde ze tijdens de zitting. De verdachte: ,,Ik hield echt van haar en ik heb haar nooit gezien als een dochter. Nu ik al een tijd in behandeling ben weet ik dat het fout was. Ik was de volwassene en had veel eerder moeten inzien dat dit niet klopte. Ik ben fout geweest en neem de volle verantwoordelijkheid. Ook biedt ik mijn excuses aan.”

Kwartje viel niet

De officier van justitie was met het juridische deel snel klaar. ,,Dit is juridisch vrij eenvoudig. Een aangifte en een bekennende verdachte. Maar des te heftiger wordt deze zaak als het gaat over de impact op het slachtoffer.” De verdachte was in 2015 al eens door de politie gehoord omdat er mogelijk sprake zou zijn van ontucht, maar toen ontkende de verdachte en er kwam geen zaak. De officier: ,,En vervolgens gaat u gewoon door. Viel toen het kwartje niet?”

Gevangenisstraf

De verdachte had een keer de opmerking gemaakt dat hij, destijds om de relatie in stand te houden, daar zelfs gevangenisstraf voor over had. De officier verwees naar die opmerking voor hij zijn eis formuleerde. ,,Voor deze zaak kan het wat mij betreft alleen maar gaan over gevangenisstraf.” Hij eiste een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De advocaat bepleitte, met een verwijzing naar in zijn ogen enigszins vergelijkbare zaken, een veel lagere straf. In zijn visie waren de twee dagen die zijn cliënt heeft vastgezeten voldoende als onvoorwaardelijk deel. Verder een voorwaardelijke straf van 12 maanden en doorgaan met de behandeling, vond de advocaat.