Storing treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle duurt nog tot na de spits: Probleem nog niet verholpen

Het defect in de bovenleiding trad tegen 12.10 uur op. Een sprinter die reed tussen Utrecht en Zwolle strandde door het euvel op het spoor in de bossen bij Nunspeet.

In de gestrande trein zaten tientallen passagiers. De reizigers werden tegen 14.00 uur uit de trein gehaald. Medewerkers van ProRail hadden hiervoor een trappetje aan de trein bevestigd, zodat iedereen veilig de trein kon verlaten. De reizigers werden met een bus opgehaald.

Medewerkers van Prorail nemen de schade op bij Nunspeet.

Urenlange stremming

Medewerkers van ProRail kwamen ter plaatse om de bovenleiding te repareren. De NS verwacht nu dat het treinverkeer tegen 19:30 uur weer wordt hervat. De NS verwachtte eerder op de middag dat de treinen tegen 16.30 uur al zouden gaan rijden, en stelde deze voorspelling later bij naar 18 u.

Over het schuiven van die tijden zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas: ,,Wij hebben nooit 3 verschillende tijden gecommuniceerd, maar het altijd over ‘in de avond’ gehad. Bij de NS reisplanner geven ze een indicatie en die willen ze zo scherp mogelijk neerzetten. Want je moet natuurlijk wel iets zeggen tegen je reizigers. Om kwart over drie hadden we pas duidelijkheid over wat er gerepareerd moest worden”.

Volgens Baas is nu nog niet te zeggen waardoor de bovenleiding gesneuveld is. ,,Zeker is dat het niet door een ongeluk is gebeurd, doordat er bijvoorbeeld een vrachtwagen tegen aan gereden is. Dat was het zeker niet. Het gaat hier om een relatief kleine schade.”

Bussen