Rechter zet streep door berekening Harderwijk: gemeente moet ondernemer planschade betalen

Al tien jaar duurt de juridische strijd over een vergoeding voor de schade die een ondernemer in Harderwijk zegt te lijden onder veranderde plannen van de gemeente. Nu ligt er eindelijk een uitspraak van de rechter: de gemeente moet de ondernemer ruim 2 ton betalen. Maar afgelopen is het nog niet.