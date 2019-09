Strijd om 't Hul Noord in Nunspeet barst los: ‘die woonwijk komt er niet’

Update Maximum­snel­heid op Veluwse delen van A1, A28 en A50 terug naar 120 kilometer per uur

3 september De maximumsnelheid op de Veluwse delen van de snelwegen A1, A50 en A28 gaat omlaag van 130 naar 120 kilometer per uur. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maandag bekendgemaakt. Het besluit is een rechtstreeks gevolg van de stikstofuitspraak. De nieuwe maximumsnelheid gaat per 1 oktober in.