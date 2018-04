Tbs voor man die vader in Nunspeet met hooivork doodde ten einde

Harder rijden op smallere Oenenburgweg Nunspeet

5 april De Oenenburgweg in Nunspeet gaat de komende zeven maanden in delen op de schop. De weg wordt opnieuw ingericht en de werkzaamheden worden aangegrepen om een nieuw rioolsysteem aan te leggen en om het regenwater daar van af te koppelen. Opvallend is dat de weg twee meter smaller wordt, maar dat de maximum snelheid van de vernieuwde weg wordt verhoogd van dertig naar vijftig kilometer per uur.