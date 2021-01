Roep om extra handjes bij eerste ‘coronaver­kie­zin­gen’ zwelt aan op Veluwe: ‘Studenten, meld je aan!’

6 januari De eerste verkiezingen in coronatijd - voor de Tweede Kamer op 15, 16 en 17 maart - zorgen voor flinke hoofdbrekens bij de Veluwse gemeentes. Ga maar na: veel vaste stembureaus in scholen en zorgcentra vallen weg en er zijn honderden extra vrijwilligers nodig om alles veilig en schoon te houden. Om over de extra kosten nog maar te zwijgen. Elke gemeente vindt er haar eigen oplossingen voor, zo blijkt uit een rondgang.