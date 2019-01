Theatervoorstelling in Nunspeet in de schijnwerpers na relletje

De plaatselijke Gereformeerde Gemeente nam stelling tegen het evenement omdat het de kerstgedachte zou ondermijnen en verspreidde flyers in het dorp. Hiermee trok de theatervoorstelling ook de aandacht van landelijke media. Uiteindelijk kon So this is Christmas echter gewoon doorgaan. Het Marktplein was vrijdagavond gehuld in kerstsferen voor de eerste voordracht. Zaterdagavond wordt het 'kerstverhaal in een modern jasje' voor de tweede en laatste keer opgevoerd in het centrum van het dorp.