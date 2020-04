Tientallen coronahuwelijken op Noord-Veluwe (maar de trouwzalen worden steeds leger)

Elly en Rikkert nemen vanuit Nunspeet live afscheid bij de mensen thuis: ‘Het is anders dan anders’

21 april Afscheid nemen met een ‘nieuwe uitdaging’. Zang-, cabaret- en kleinkunstduo Elly & Rikkert doet het na vijftig jaar optreden. De laatste voorstelling van de afscheidstournee Mooi geweest is er niet eentje in een vol theater, maar vanuit een lege zaal van Veluvine in Nunspeet. Rechtstreeks via een betaalde verbinding bij de mensen in huis.