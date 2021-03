Tientallen varkens vallen in mestput in stal in Nunspeet, meerdere dieren dood

VIDEO Koud? Hoezo koud? Gewoon lekker langlaufen over de Veluwse heide

7 februari Waarom zou je naar Oostenrijk of Noorwegen gaan om te langlaufen als het ook gewoon in eigen land kan. Vanuit Vierhouten bijvoorbeeld. Vrijdag haalden ze bij de Vossenberg zestig sets latten en stokken van zolder, zaterdag in de wax, zondag blije gezichten in de sneeuw. ,,Je moeten even de beweging te pakken zien te krijgen.’’